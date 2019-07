Le bois, la terre, le goudron et même le béton armé portent les stigmates d'un éboulement qui n'a blessé personne lundi dernier, à Delémont, sous les ruines du site fortifié du Béridier et du Château du Vorbourg.

Selon «Le Quotidien Jurassien», qui révèle l'information ce mardi, un rocher s'est détaché de la falaise et s'est scindé en deux morceaux de 10 et 18 tonnes, pour respectivement 4 m3 et 7 m3.

Sur le premier contrefort de la chaîne du Vorbourg, les blocs ont dévalé la combe du Premier Vorbourg, arrachant tout sur leur passage, y compris les barrières.

Fracturation des calcaires

Après avoir traversé une forêt et une champ, un bloc a troué le bitume et un autre a percé un réservoir d'eau en béton armé qui alimente des abreuvoirs et une pisciculture.

Interrogé par le «QJ», le géologue Laurent Chaignat précise que généralement, la fracturation des calcaires engendre des rochers plus petits. Selon ce spécialiste de l'Office jurassien de l'environnement, seule la couche du Rauracien, qui constitue l'ossature de la crête, peut générer des blocs imposants.

Sur mandat de la Bourgeoisie de Delémont, la sécurisation du site se poursuit avec la purge des rochers déstabilisés et le minage d'un bloc coincé derrière un tronc. Une nouvelle analyse de la falaise sera dirigée prochainement par la commune de Delémont. (Le Matin)