Cette façon de faire payer les perdants relève du mauvais esprit. Que leur reproche-t-on? De participer à la vie démocratique? De vouloir jouer dans la cour des grands? Au moment où l'abstention a encore gagné du terrain en Suisse, ces règlements sont dépassés et contreproductifs. Ce doit être un principe universel: l'Etat assumee l'entier des coûts des élections et des votations. Il ne doit pas «racketter» les derniers de listes pour encaisser trois francs six sous. Nos collectivités publiques ne sont pas à ce point exsangues! E.Fy.

Il faut digérer la défaite, puis il faut payer la note. En Valais, la candidate indépendante et antispéciste Jacqueline Lavanchy a fait moins de 5% des voix dans l'élection au Conseil des Etats. Elle est seule dans cette situation. Selon la loi cantonale, elle va devoir participer aux frais d'impression et d'envoi des bulletins. «Quand je me suis lancée, je n'avais pas entendu parler de cette règle», précise-t-elle aujourd'hui.

«Tout à fait antidémocratique»

Avec les cent parrainages obligatoires, elle estime qu'elle ne s'est pas présentée à la lègère: «Mais c'est un cercle vicieux, comme j'ai beaucoup moins de moyens que les partis organisés, il est plus difficile de faire des voix. Je trouve tout à fait antidémocratique que les plus faibles, et seulement les plus faibles, doivent finalement payer quelque chose». Elle attend la facture sans se faire d'illusions: «De toute façon je n'ai pas d'argent et même si j'en avais, je ne paierais pas».

La candidate valaisanne Jacqueline Lavanchy attend la facture de pied ferme pour la contester.

Huit candidats sur Vaud

Dans le canton de Vaud, c'est le même principe au Conseil des Etats. Avec moins de 5% des voix, on doit participer aux frais. Huit candidat(e)s sont dans ce cas (dont le conseiller national non réélu Claude Béglé (PDC/VD). Parmi eux, la représentante du POP, Anaïs Timofte, partage tout à fait le dépit de la Valaisanne: «On ne doit pas être pénalisée pour participer au débat politique. Certes, il y a des candidats qui ont plus de probabilités d'être élus, mais la campagne sert aussi de lieu de visibilité médiatique». Pour elle, ce genre de règle «fait partie des éléments qui visent à maintenir le statu quo, en empêchant les petites formations d'émerger sur la durée».

Six listes dans le Jura

Dans le Jura, le problème ne se pose pas au Conseil des Etats, mais au Conseil national, où le seuil est fixé à 3 %. La Chancellerie jurassienne précise que six listes ne l'ont pas atteint et recevront chacune une facture entre 750 et 800 francs.

Fribourg ne facture rien

Dans ces trois cantons, le système se veut dissuasif. Ailleurs, le principe est différent. «Fribourg ne facture rien aux candidats, quel que soit le résultat obtenu, précise Nicolas Fellay, responsable des droits politiques à la Chancellerie. En revanche les contributions cantonales aux frais généraux relatifs à la campagne électorale ne sont allouées aux partis politiques et groupes d’électeurs dont les listes obtiennent au moins 1% des suffrages calculés sur le nombre des listes valables pour le Conseil national et le Conseil des Etats».

Genève récompense les meilleurs

Dans le canton de Genève, la loi règle la question dans l'autre sens et ne pénalise pas les perdants: «Tout est pris en charge par l'Etat de Genève, s'agissant de bulletins pour la lecture optique», précise la Chancellerie. Mais la loi verse une prime aux meilleurs. L'Etat participe aux frais de campagne si, dans un scrutin proportionnel comme le Conseil national, la liste a obtenu 5% au minimum des suffrages. Dans un scrutin majoritaire comme le Conseil des Etats, un candidat est soutenu si la liste a obtenu au moins 20% des bulletins valables. Un plafond est fixé à 10 000 francs.

A Neuchâtel, ni l'un, ni l'autre.

Quant au canton de Neuchâtel, il ne fait ni l'un, ni l'autre: «Il n’est dû aucun frais par les trois partis qui n’ont pas atteint le quorum au Conseil des États», précise la Chancellerie. Mais la loi ne prévoit pas non plus de venir en aide financièrement à ceux qui l'ont dépassé.

Eric Felley