Diagnostiqué positif lundi après-midi à Interlaken avec son amie, un jeune chaux-de-fonnier a rapporté le Covid-19 une semaine plus tôt en rentrant de la Fashion Week de Milan. Arcinfo détaille le parcours de ce patient de 22 ans.

Le jeune homme s'est mis à tousser deux jours après son retour, quand bien même son état général était bon. Une semaine plus tard, en visite chez son amie dans l’Oberland bernois, il s'est soumis à un test à l’hôpital d’Interlaken. Lui et son amie ont été isolés dans un appartement en attendant le résultat du test.

Entre son retour de Milan et le dépistage à Interlaken, le jeune chaux-de-fonnier a multiplié les contacts entre La Chaux-de-Fonds et Interlaken.

Joueur de foot

Six personnes de son entourage ont été placées en quarantaine dans son canton, mais c'est à Bienne que la répercussion est la plus importante: à l’École commerciale qu'il fréquente, les 22 apprentis et les trois enseignants de sa classe ont été placés en quarantaine.

Selon Arcinfo, le patient contaminé est un joueur de football, membre de la deuxième équipe du FC La Chaux-de-Fonds (FCC). «Il a aussi été en contact avec un joueur de la première équipe du club de la Charrière» soumis mardi à un test de dépistage, précise le média neuchâtelois.

Par mesure de précaution, les entraînements de ces deux formations ont été annulés hier. Le patient n’ayant pas d’enfant, aucune mesure n'a été prise dans les écoles. Lorsqu’il n’aura plus besoin de soins, il sera mis en isolement à son domicile.

V. Dé