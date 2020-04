Les propos tenus par Daniel Koch ce lundi, au lieu d'éclaircir les choses, ne font que les obscurcir. Le Monsieur coronavirus de l'Office fédéral de la santé publique dit vouloir soulager la peine des personnes âgées. Elles qui sont déjà les plus confinées souffrent notamment particulièrement de ne plus voir leurs petits-enfants. Alors M. Koch a balancé la nouvelle: «Vous pouvez les embrasser, vous ne risquez rien!» Lui qui disait il y a deux semaines que, malgré qu'il semblait que les petits-enfants n'étaient pas vecteurs de la maladie, mieux valait toutefois continuer à les tenir éloignés des personnes âgées et de celles à risque.

Il a donc des nouvelles informations qui prouveraient que les enfants ne sont pas des vecteurs. Mais il est toujours incapable de fournir l'étude qui le prouve, disant qu'il n'a pas apporté sa référence à la conférence de presse du jour où il savait qu'on lui poserait la question. Conférence qu'il débute par: «Nous n'avons pas envie de mener des expérimentations avec cette pandémie, nombre de faits ne sont pas encore connus.» Ce qui laisserait donc supposer que, puisqu'il affirme que les petits-enfants ne sont pas vecteurs, c'est qu'il existe une preuve qu'il connaît, lui et ses interlocuteurs privilégiés. Très privilégiés puisque ailleurs dans le monde, personne n'a encore osé affirmer cela.

Flou artistique

Quand les journalistes lui demandent donc pourquoi dire aujourd'hui que les grands-parents peuvent embrasser leurs petits-enfants, il répond que «parce qu'il n'y a pratiquement pas de cas d'enfants contaminés et que nous n'avons pratiquement aucune donnée qu'ils puissent le transmettre». Des «pratiquement» qui donnent surtout un sentiment de flou artistique. Rappelons tout de même qu'à ce jour, 117 enfants de 0 à 9 ans ont été testés positifs au coronavirus en Suisse et que 18 ont dû être hospitalisés. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas zéro.

Mis sur le grill, Daniel Koch a ensuite précisé que les grands-parents pourraient surtout embrasser les enfants qui sont âgés jusqu'à 10 ans. Plus grands, «il y a très très peu de cas de contamination», mais il y en a. Donc quoi? On arrête les câlins dès 10 ans? «Si vous voulez être sûrs, faites-le plutôt avec les petits enfants que les grands enfants», rajoute Daniel Koch. C'est cela qu'on aimerait, en effet, être sûr! Du coup, pour les écoles, avec les élèves de plus de 10 ans, on n'est pas trop sûr non plus alors? «Pour les écoles, cela ne joue aucune rôle», rétorque Koch. Ah bon, OK, il doit y avoir un truc spécial dans les classes, genre des bombardements d'UV façon Trump.

Qui les amène se faire embrasser?

Quant à la garde par les grands-parents, c'est toujours exclu, pas parce qu'ils peuvent être contaminés par les petits, mais par les parents lorsque ceux-ci les amènent. D'accord, mais alors comment papy et mamy vont-ils bien pouvoir faire un câlin à leurs petits-enfants si les parents ne les amènent pas? Et si l'on répond que ces derniers peuvent les amener jusqu'à l'entrée de l'immeuble sans voir les grands-parents, pourquoi ne pourraient-ils dès lors par les y laisser pour quelques heures?

Interloqués par ce mélange d'approximations et d'affirmations péremptoires, les journalistes présents ont demandé s'il s'agissait là d'une méthode Koch, ce à quoi l'intéressé a répondu non, qu'il se base sur des faits. Oui, des faits, clairs, nets et précis, vérifiés, c'est ce dont la population a besoin en ces temps troublés. Alors, il faut vraiment souhaiter que Daniel Koch a raison, qu'il a les bonnes informations. Mais à lui de les transmettre de manière limpide. Là, depuis deux semaines, il ne fait que brouiller le message. Et semer le doute notamment chez ces grands-parents qu'il aimerait tellement aider. À leur place, on prendrait toutefois encore quelques précautions avant d'embrasser les petits-enfants. On ne sait jamais. Hélas.

Michel Pralong