Les employés de l'Hôpital fribourgeois (HFR) pourront bientôt enfiler et enlever leur tenue professionnelle sur leur temps de travail. Le Conseil d'Etat vient de donner une suite favorable à une demande en ce sens émanant du Syndicat des services publics (SSP).

La décision fribourgeoise «s'inscrit dans le cadre du débat en cours sur la prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage comme temps de travail dans les hôpitaux en Suisse», a indiqué jeudi à Keystone-ATS Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du SSP. Le règlement interne de l'HFR sera adapté sous peu.

Jusqu'ici, les opérations de timbrage devaient s'effectuer une fois l'habillage et le déshabillage des collaborateurs effectués. Dans sa réponse, le gouvernement admet que les dispositions de la loi sur le travail s'appliquent au personnel de l'HFR. Par conséquent, le temps dévolu à l'exercice doit être comptabilisé comme temps de travail.

Pas anodin

Selon Gaétan Zurkinden, le SSP souhaite qu'un quota de 15 à 20 minutes soit intégré, pour chaque salarié et par jour, histoire de prendre en compte le temps de change. «Cela représentera un montant financier certain, évalué à 4 millions de francs par an, sachant que près de 1500 salariés travaillent tous les jours à l'HFR.»

Le syndicat dit espérer que l'Etat de Fribourg prendra en charge une partie au moins du coût. (ats/nxp)