En annonçant le lancement d'une cryptomonnaie sur Facebook, la société ne manque pas d'arguments pour positiver sa démarche auprès de ses clients. Elle veut supprimer les frais bancaires et permettre à des millions de gens d'avoir accès à des moyens de paiement, notamment dans les pays en voie de développement... Mais à quoi bon avoir accès à des moyens de paiement, si on n'a pas d'argent ? Facebook va-t-il aussi leur en donner ?

Une attaque d'un libéralisme débridé

Le discours philanthropique de Mark Zuckerberg et consorts ne prend plus, ou alors il prend seulement les gens pour des imbéciles. En introduisant sa monnaie, il transforme sa plate-forme en un vaste supermarché. Dorénavant, on entrera dans un magasin virtuel où seront affichées des offres en «libra» pour tout et rien. C'est une attaque frontale d'un libéralisme violent qui veut tout écraser sur son passage, notamment les monnaies nationales.

Que d'illusions perdues...

Qu'elle est loin la philosophie des débuts, où il s'agissait de créer des liens entre les gens, de garder le contact avec des amis d'enfance, d'échanger des images, des musiques ou des lectures. Tout est parti d'une sorte de désintéressement, mais que d'illusions perdues au fil des années. La publicité s'est imposée, puis les révélations sur l'utilisation des données à des fins commerciales et politiques - à l'insu des utilisateurs - a créé le scandale et laminé la confiance.

Masques tombés

Avec le «libra», les masques sont totalement et définitivement tombés. Facebook perd ce qui lui restait d'âme (de plus en plus petite il est vrai) pour devenir Moneybook, une «pompe à fric» à l'échelle planétaire. Quand cet état d'esprit aura totalement envahi la plate-forme, les gens iront voir ailleurs pour discuter. Cela ne devrait pas tarder.

(Le Matin)