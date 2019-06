En France, BFMTV a engendré une polémique et un certain émoi en affirmant que l’actuelle canicule est «plus accablante» que celle de 2003. La chaîne a affirmé que la «température ressentie» va atteindre «48 des Hauts-de-France à la Loire, en passant par la Normandie et la Champagne». Et elle a surtout appuyé ses propos d’une carte anxiogène sur laquelle une bonne partie de la France est dans une zone noire dominée par un gros chiffre 48.

48 degrés, vraiment? «Lâchées comme ça, ces données donnent surtout l’impression qu’on va tous mourir», ironise le météorologue Frédéric Glassey, de MeteoNews. «Les Canadiens et Américains sont habitués à ces index de températures ressenties. Mais ce n’est pas le cas en Europe. Donc cette carte destinée à faire le buzz ne peut qu’apporter une certaine crainte.»

En Suisse, les références que sont MétéoSuisse et MeteoNews communiquent sur les températures ressenties en cas de grand froid. «Elles prennent en compte le vent. En hiver, tout le monde comprend, on a tous fait l’expérience d’un vent glacial qui renforce la sensation de froid», note le spécialiste.

L'important, c'est l'humidité

Alors pourquoi ne pas le faire également en été? En cas de grosse chaleur, le vent rafraîchit, non? «Ce n’est pas concluant. Oui, le vent peut donner une impression de rafraîchissement. Mais il déshydrate également. La donnée décisive en cas de chaleur, ce n’est pas le vent mais l’humidité», répond Frédéric Glassey.

Plus l’humidité est élevée, moins la chaleur est supportable. L’humidité provoque une impression de touffeur, de chaleur lourde, et elle complique l’évaporation correcte de la transpiration. «Humidex», «heat index»: il existe deux principales méthodes pour calculer la température ressentie en incluant l’humidité. L’une est basée sur l’humidité relative, l’autre sur le «point de rosée». Mais toutes deux sont comparables.

Aucun point de comparaison

Ces index sont connus et utilisés par MeteoNews et MétéoSuisse – qui l’intègre par exemple pour déterminer le niveau de ses alertes canicule. Mais ils ne sont pas rendus publics. Pourquoi? «On pourrait les publier. Mais il faudrait auparavant un travail d’explication, de pédagogie. Car aujourd’hui ces données ne parlent pas à la population, qui n’aurait pas de repères, aucun point de comparaison», explique le météorologue.

«On peut retenir qu’en Suisse romande, pour le pic de chaleur prévu ce jeudi, l’humidité relative sera importante à beaucoup d’endroits, 40 à 50%. Donc ce sera lourd et la chaleur sera ressentie comme plus insupportable», enchaîne Frédéric Glassey. «Par contre, ces jours, c’est toujours Sion qui affiche les températures les plus élevées. Mais là, l’air est sec. La canicule est donc vécue comme moins supportable à Nyon, par exemple, qu’à Sion. Même si la température y est moins élevée.»

Chaud devant à Bienne et Delémont

Si MeteoNews et MétéoSuisse ne publient pas les températures ressenties, cet index est proposé par de nombreux sites ou applications. Nous l’avons cherché pour des villes romandes sur www.prevision-meteo.ch. Voilà ce que ça donne pour ce jeudi après-midi.

Nous avons également cherché ces données sur d’autres plateformes, elles donnent un résultat comparable. Et elles confirment donc les propos du spécialiste. De manière étonnante, Sion est donc la ville romande où il fait le plus chaud. Mais où on a le moins chaud…

(Le Matin)