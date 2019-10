L’administration valaisanne et son Gouvernement sont confrontés à une crise inhabituelle. Un chef de service a défié son chef direct, le conseiller d’Etat Jacques Melly. Joël Rossier, nommé il y a trois ans, a compilé des rapports qui ont fini par compter plus de 500 pages sur les dysfonctionnements de la politique en matière d'environnement. Dans l’administration valaisanne, où la loyauté est un gage de survie économique et sociale, c’est un fait assez rare pour être relevé.

Rassurant

Tant qu’il est resté confidentiel, ce rapport a fait fantasmer l’opinion sur son contenu. Après la raffinerie de Tamoil, c'est la décharge de Gamsenried de la Lonza dans le Haut-Valais, qui rappelle les désastres environnementaux du siècle passé. Grâce à l'insistance des médias, le rapport a été rendu public vendredi dernier. Aussitôt, il a été commenté par Jacques Melly et son staff dans un sens rassurant. Même si une nouvelle molécule cancérigène, la benzidine, se répand dans l'eau du Rhône depuis la décharge, tout est sous contrôle ou presque.

«Bombe à retardement»

Les réactions politiques ont été mesurées. Dans son émission «Forum», la «RTS» s’est tournée vers la cheffe du groupe des Verts au Grand Conseil, Céline Dessimoz, par ailleurs candidate au Conseil national. Celle-ci est censée représenter la voix la plus critique vis-à-vis de la politique environnementale du canton. L'élue a qualifié cette décharge de «bombe à retardement».

Sous la forme d'un cube

Cependant, face à la journaliste qui lui demandait s'il y avait un «vrai problème» ou si le rapport Rossier était un «règlement de compte», elle a eu cette magnifique réponse: «Si on se représente la vérité sous la forme d'un cube, ces documents sont une face, les entretiens du jour une deuxième face. On aura d'autres faces avec le rapport de la Commission de gestion et le rapport de l'Inspection des finances...» Finalement, une fois que toutes les faces seront connues cela permettra de prendre «des actions posées, proportionnées et adaptées».

Autant de vérités...

Même le conseiller d'Etat Jacques Melly n'aurait pas osé défendre une approche si fragmentée de la vérité. Cela pourrait vouloir dire qu’il existe autant de vérités que de faces ou que la vérité est répartie dans les six faces dans des proportions diverses. S’il apparaît au fil des rapports qu'il s'agit d'un Rubik's cube, il faudrait même remettre les faces en ordre. On pourrait parler alors d'un «cube à retardement»!

Des liens d'intérêts

On sait aussi que lorsqu’on pose un cube sur la table, une face reste invisible. En Valais, ce serait la face cachée de la politique. Pour qui connaît l’administration cantonale, la gestion des conflits d’intérêts est un défi permanent, car tout fonctionnaire a des liens familiaux, amicaux, régionaux, qui sont autant de paramètre à prendre en compte quand il faut prendre des décisions ou la parole... Ainsi, doit-on dire, pour la transparence chère à tout le monde, que Céline Dessimoz est l’épouse de Cédric Dessimoz, adjoint du médecin cantonal. Lui aussi partage une des vérités du cube sur les molécules cancéreuses qui se baladent sans danger dans les eaux.

Eric Felley