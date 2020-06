Le Syndicat des enseignants romands (SER) a tiré un premier bilan de la crise de la Covid-19 pour la formation en Suisse. Il demande de remédier aux difficultés et défauts constatés et de maintenir les investissements fédéraux et cantonaux afin que la qualité de l'enseignement ne baisse pas.

La crise du Covid-19 a envoyé élèves et enseignants à la maison durant plusieurs semaines. Du jour au lendemain, l'enseignement à distance, sans préparation, a été de mise, a rappelé Samuel Rohrbach, président du SER mardi devant la presse à Lausanne. Il n'y a eu aucune coordination entre les cantons concernant la durée de la fermeture des écoles, le début ou la façon dont mettre en place la continuité pédagogique, a-t-il relevé. Un manque d'organisation également constaté à l'intérieur des cantons et des directions d'établissement.

Professionnalisme des enseignants

Face à cette situation peu claire, l'engagement et le professionnalisme des enseignants ont permis au système de se mettre en place. Cela a aussi été le cas lors du retour en classe, a-t-il souligné.

Pour le syndicat, les écoles doivent être prêtes à la rentrée pour réagir rapidement face à une éventuelle répétition de cette situation. Les cantons doivent préparer ensemble des scénarios tenant compte des avis des professionnels afin d'éliminer les différents problèmes rencontrés. Le syndicat déjà pris langue avec les autorités pour travailler ensemble à leur mise en place. (ats/Le Matin)