Mais qui faut-il croire ? Après l'adoption mercredi d'un nouveau contre-projet à l'initiative pour des entreprises responsables – prévoyant notamment un rapport annuel sur leur «diligence» – l'association economiesuisse triomphe: «Ce contre-projet va également très loin dans le domaine des obligations de diligence et durcit le projet initial du Conseil fédéral en y introduisant les instruments de lutte contre le travail des enfants et sur les minéraux provenant de zones de conflit les plus poussés à l’échelle mondiale».

Un rapport sur «papier glacé»

Mais pour les initiants, il s'agit d'un «contre-projet alibi» imposé par le lobby des multinationales aux sénateurs. Dick Marty, co-président du comité d’initiative, ne s'en laisse pas conter: «Je suis persuadé que ce contre-projet ne déstabilisera pas les citoyens. Car nous savons tous que ce sont justement les grandes multinationales les moins scrupuleuses qui aiment le plus publier des brochures sur papier glacé. Les multinationales comme Glencore ne feront des affaires correctement que lorsque les violations des droits humains porteront à conséquence et qu’elles seront amenées à rendre des comptes.»

«Diligence», mot magique

Justement, le contre-projet retenu aujourd'hui semble éloigner fortement les dirigeants de ces grands groupes de la moindre responsabilité par rapport à ce qui pourrait mal tourner sur le terrain. Dans ce projet de loi, on se fie beaucoup à la diligence des acteurs, diligence, mot magique. Ce qu'on pourrait développer en disant que les multinationales s'engagent à faire respecter les droits humains, mais ne s'expose pas à des sanctions en Suisse, notamment vis-à-vis des sociétés avec lesquelles elles travaillent sur place.

Toujours de bonnes raisons

C'est un peu comme si le code de la route imposait ce devoir de diligence aux conducteurs pour faire respecter les limitations de vitesse. En cas de dépassement, le prétendu chauffard aurait toute lattitude pour expliquer qu'il avait de bonnes raisons – il était pressé, quelqu'un l'avait mis en colère – et on devra le croire parce que c'est lui qui a le dernier mot.

Déjà un contre-projet au National

Ce nouveau contre-projet va donc revenir une fois encore au Conseil national. Celui-ci a déjà adopté un autre contre-projet qui semblait aller dans le bon sens pour les initiants et pour une partie de l'économie suisse: «Bien qu’il contienne des concessions considérables par rapport à l’initiative, notent les initiants, il aurait tout de même mené à des règles minimales contre les plus graves violations des droits humains commises par des multinationales».

Excès de confiance

Voilà déjà deux ans que cette initiative est soumise aux Chambres en faisant passablement de polémiques. L'arrivée de Karin Keller-Sutter au Département de justice et police a changé la donne. La position de la droite économique représentée par economiesuisse a soudain plus de poids. Mais devant le peuple (on y arrive), il sera difficile pour les multinationales de défendre des valeurs morales, sans accepter de rendre compte des violations des droits humains dans les pays qui leur fournissent les ressources et la main d'oeuvre. Ce contre-projet dénote ainsi un excès de confiance, qui pourrait bien se retourner contre ses auteurs.

Eric Felley