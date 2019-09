Policiers et pompiers de Suisse se sont lancés un défi: sortir tout ce que contient leur véhicule d'intervention et l'exposer sur le sol. La police zurichoise a lancé la mode, qui s'est ensuite propagée dans tout le pays.

Mais en réalité, l'idée avait déjà été lancée sur Instagram par la police nationale française en 2018 pour présenter les différents corps de métiers: police scientifique, police équestre, CRS de montagne.... Contactée par «20 minutes» France, la police zurichoise dit ne pas avoir eu connaissance de la démarche de leurs homologues français, qui d'ailleurs n'avaient pas posté ces images sous forme de Challenge: «C'était quelque chose de spontané qui a eu une résonance internationale. La police est satisfaite des retours positifs qu’elle reçoit de la population. En tant que police c'est notre but de donner aux gens un aperçu des coulisses de notre quotidien. Les réseaux sociaux nous donnent l'opportunité d’être plus approchable et ouvert.».

Les agents de la police technique et scientifique et leur impressionnante panoplie d’équipements.

Les équipements d'une cavalière de la police, publiés en juin 2018. Les cavaliers patrouillent pour lutter contre la délinquance mais sont aussi utilisés pour rechercher des personnes disparues ou en fuite. On les retrouvent aussi lors d'opération pour sécuriser de grands événements.

Les policiers ne comptent pas les kilos pour assurer votre sécurité.

Les CRS de la brigade de montagne de Chamonix.