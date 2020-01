Les pistes de ski suisses font 76'000 blessés chaque année. Le pic du nombre d'accidents a lieu vers midi, précise le Bureau de prévention des accidents (BPA), appelant les skieurs et snowboardeurs à ne pas oublier de faire une pause pour se préserver.

La vitesse excessive est la principale cause d'accident, rappelle le BPA. Dans 92% des cas, les personnes sont victimes d'un accident individuel, qui peuvent également être causé par la surestimation de ses capacités et la distraction.

Port du casque

Les pistes deviennent particulièrement dangereuses juste avant la pause de midi. Un grand nombre de personnes sont sur les pistes à ce moment-là, ce qui conduit à une augmentation du nombre absolu d'accidents et les premiers signes de fatigue se font sentir à ce moment-là. Il est donc indispensable de faire des pauses et de manger et boire suffisamment, précise le BPA.

Etre reposé et bien nourri ne suffit toutefois pas à éviter tous les accidents. Dans ce cas, porter un casque, comme le font déjà 90% des adeptes de sports de neige, permet d'éviter un tiers des blessures à la tête. Pour les snowboardeurs, l'usage de protège-poignets, encore peu répandu, est particulièrement recommandé par le BPA.

Chaque année, 76 000 adeptes de ski et de snowboard se blessent sur les pistes suisses. La cause principale réside dans une vitesse excessive. Afin d’éviter des blessures graves, il est essentiel de modérer sa vitesse et de s’équiper correctement. https://t.co/xUrRbC8fMp pic.twitter.com/A97zSPojl4 — prévention accidents (@bpa_ch) January 21, 2020

(ats/nxp)