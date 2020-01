Logements abordables: polémique autour des coûts de l'initiative

L'initiative pour davantage de logements abordables coûtera environ 120 millions de francs par an, assure le Conseil fédéral. Rien n'est moins sûr. Tout dépendra de la manière dont le texte sera appliqué si le peuple l'accepte le 9 février.



La Confédération et les cantons devraient en décider ensemble. La facture invoquée dans la brochure de votation repose en outre sur une hypothèse expliquée dans le message au gouvernement au Parlement.



Selon le Conseil fédéral, il faudrait au moins tripler le volume de construction des maîtres d'ouvrage d'utilité publique pour arriver au quota de 10% exigé par l'initiative. Utiliser à cet effet le fonds de roulement ad hoc obligerait à pratiquement quintupler les prêts octroyés, et nécessiterait 120 millions de plus par an, ce qui surchargerait l'Etat de manière non défendable.