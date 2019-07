Le Grand Genève va éteindre l'éclairage public le 26 septembre. Objectifs: sensibiliser le million d'habitants de l'agglomération aux méfaits de la pollution lumineuse et lui permettre de revoir les planètes, les étoiles et la voie lactée.

Intitulée «La nuit est belle!», cette initiative inédite regroupe déjà 109 communes de part et d'autre de la frontière, a indiqué jeudi le Grand Genève. L'agglomération franco-valdo-genevoise a lancé ce projet avec le Musée d'histoire naturelle de Genève, la Société d'astronomie de Genève et la Maison du Salève, à Présilly (F).

Causée en grande partie par l'éclairage artificiel excessif, la pollution lumineuse modifie le cycle jour-nuit. Conséquences: dérèglement des rythmes biologiques de la faune et de la flore, dégradation des habitats naturels, risques pour la santé humaine et consommation d'énergie superflue.

Conditions astronomiques idéales

La date du 26 septembre a été choisie parce qu'elle offre des conditions astronomiques idéales. Une nouvelle lune sera dans le ciel, la voie lactée sera visible dès le coucher de soleil, et il sera possible d'observer Saturne et Jupiter. La soirée sera ponctuée d'animations locales.

Les 209 communes du Grand Genève ont été invitées à participer à ce projet. Toutes les communes genevoises ont répondu favorablement, ainsi que la majorité des communes françaises et une dizaine de communes vaudoises, précisent les organisateurs. (ats/nxp)