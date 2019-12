Le mouvement Extinction Rébellion a choisi le dernier week-end avant Noël pour mener sa première action perturbatrice à Bienne. Une trentaine de militants ont bloqué de façon intermittente le trafic routier sur différentes rues du centre-ville.

Les militants, qui venaient non seulement de l'Arc jurassien mais aussi de Lausanne, ont bloqué samedi après-midi le trafic routier sur plusieurs rues très fréquentées de la cité seelandaise. Ils ont déployé des banderoles sur la chaussée, empêchant ainsi les véhicules de circuler.

Chaque action perturbatrice a duré entre cinq et sept minutes. Les militants bloquaient la rue, scandaient des slogans ou entonnaient une chanson avant de lever le barrage pour répéter l'opération un peu plus loin. Présente, la police n'est pas intervenue.

Dénoncer l'inaction du politique

Les participants à cette action ont aussi engagé le dialogue avec des passants ou les automobilistes qui pour certains ont exprimé leur mécontentement en klaxonnant. «Nous voulons mener des actions perturbatrices mais sans embêter individuellement les gens», a expliqué l'une des militantes.

«Face à l'inaction du monde politique nous occupons l'espace public», ont scandé les militants. L'action a été précédée d'un briefing au cours duquel l'un des membres du mouvement a rappelé le comportement à adopter face aux automobilistes ou à la police.

Extinction Rébellion attend du Conseil fédéral qu'il déclare l'urgence climatique, c'est-à-dire qu'il explique à la population ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Il demande que des mesures soient prises pour accroître la biodiversité et pour aboutir à l'équilibre entre les émissions et l'absorption de CO2. (ats/nxp)