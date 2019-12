La police jurassienne a interpellé dix jeunes en lien avec des brigandages, des vols par effraction et des vols de véhicules, qui ont eu lieu cet automne. Les auteurs des infractions commises en octobre et en novembre, dans la vallée de Delémont et en Ajoie, étaient des mineurs de la région, âgés entre 13 et 15 ans.

«Un brigandage, qui avait été projeté en décembre dans la commune de Haute-Sorne», a pu être déjoué, a indiqué lundi la police cantonale jurassienne. Les investigations se poursuivent, a-t-elle ajouté.

Des mineurs jurassiens et neuchâtelois, âgés de 15 à 17 ans, ont aussi été identifiés, interpellés et confondus pour une série de vols dans des commerces et des vols de voitures aux Franches-Montagnes entre septembre et novembre.

Sur les dix jeunes identifiés pour toutes les infractions confondues, cinq ont fait l'objet d'une mise en détention provisoire. «Une importante et étroite collaboration entre la police et le Tribunal des mineurs a été de mise tout au long de ces enquêtes», a expliqué la police. (ats/nxp)