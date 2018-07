Un automobiliste et un motard ont roulé beaucoup trop vite dans des rues de Flumenthal (SO) et d'Olten (SO). Les permis de conduire des deux chauffards ont été confisqués.

L'automobiliste, âgé de 41 ans, a été pris dans un contrôle radar alors qu'il roulait à 81 km/h dans une zone limitée à 30 km/h à Flumenthal, a indiqué vendredi la police cantonale soleuroise. Le motard, âgé de 25 ans, a été flashé à 142 km/h et à 95 km/h dans une rue d'Olten où la vitesse est limitée à 50 km/h. (ats/nxp)