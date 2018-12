Une femme est morte et 44 personnes ont été blessées tôt dimanche matin dans un grave accident de car sur l'autoroute A3 près de Zurich. Le car a dérapé et a foncé dans un mur, a indiqué la police cantonale zurichoise.

L'accident s'est produit peu avant 4h15. Le bus venait de Gênes et devait se rendre à Düsseldorf. Le bus appartient à une filiale de l'entreprise de transport Flixbus.

Trois personnes ont été grièvement blessées et 41 autres légèrement ou moyennement. Elles ont été transportées à l'hôpital. La personne décédée est une femme, mais son identité n'a pas encore pu être établie. Le chauffeur est l'un des blessés graves. Il n'y avait pas d'enfant dans le bus.

