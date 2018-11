Un automobiliste a perdu la vie jeudi soir sur l’autoroute A9 à la hauteur de Chamoson. La victime, un ressortissant portugais âgé de 54 ans, est décédée sur place après avoir été percutée par une voiture, précise la police cantonale valaisanne. La police lance un appel à témoins.

Après un accident avec une voiture qui le précédait, le conducteur a quitté son véhicule qui s'était immobilisé sur la voie de dépassement. C'est à ce moment qu'il a été heurté par une troisième automobile. Sous la violence du choc, le malheureux a été projeté sur la chaussée d’autoroute opposée.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

La police lance un appel à témoins et demande à toutes les personnes pouvant fournir des renseignements et plus particulièrement aux premiers automobilistes ayant circulé sur les lieux juste après l'accident de s'annoncer auprès de la centrale d'engagement de la Police cantonale valaisanne. Le numéro est le suivant: 027.326.56.56. (nxp)