Un incendie a détruit une halle de recyclage ainsi que la salle de sport se trouvant au-dessus dans la nuit de mardi à mercredi à Altdorf. Treize personnes, habitant dans un immeuble voisin, ont été évacuées temporairement par mesure de précaution.

Quatre personnes, qui se trouvaient dans une caravane près du site, ont été transportées à l'hôpital cantonal après avoir inhalé de la fumée, précise la police cantonale uranaise. Les dégâts atteignent une somme à sept chiffres.

Les pompiers ont pu rapidement circonscrire les flammes, les empêchant de se propager aux bâtiments voisins. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du sinistre. L'entreprise touchée, Paul Baldini AG, compte plus de 60 employés. Elle est active dans le recyclage, les transports ainsi que le nettoyage de chaussées et de conduites.

Recycling-Halle in Altdorf UR in Flammen: Grossbrand fordert Millionenschaden https://t.co/MfCNOAZ6hO pic.twitter.com/C9x2tyyOHO — Blick (@Blickch) 5 septembre 2018

(ats/nxp)