Un incendie s'est déclaré jeudi à 17h00 dans un appartement de Courtemaîche (JU). Le sinistre a pu être rapidement maîtrisé et ne s'est pas propagé au reste du bâtiment. Aucun blessé n'est à déplorer, indique vendredi la police cantonale jurassienne.

L'incendie s'est déclenché au rez-de-chaussée d'une maison comprenant deux appartements. Le locataire était absent lorsque le sinistre s'est déclaré. Une autre locataire, habitant au 1er étage de la maison, a été momentanément évacuée par mesure de sécurité, précise la police.

Quatre véhicules et dix hommes du centre de renfort de Porrentruy sont intervenus. Le SIS Basse-Allaine a de son côté engagé trois véhicules et 19 hommes. Les causes de l'incendie ne sont pas encore établies, ajoute la police. (ats/nxp)