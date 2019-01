Deux personnes ont été arrêtées et plusieurs armes saisies par la police thurgovienne dimanche soir après une vaste traque dans plusieurs cantons alémaniques. Elles sont soupçonnées d'avoir commis une infraction en Appenzell Rhodes-Intérieures.

La police de ce canton a lancé dimanche soir une importante opération de recherche intercantonale pour retrouver deux véhicules suspects. Vers 19h45, une patrouille a repéré l'une des voitures à Märstetten (TG) et a voulu contrôler le conducteur.

Ce dernier ne s'est pas arrêté et a fui sur une dizaine de kilomètres jusqu'à Tägerwilen (TG), ont communiqué lundi les polices thurgovienne et appenzelloise. Là-bas, il a forcé plusieurs barrages et a commis de nombreuses infractions graves à la circulation. Ce Suisse de 25 ans a finalement été interpellé peu après 20h15.

Le second véhicule a été retrouvé abandonné à Oberbüren (SG) par la police cantonale st-galloise.

Allemand de 19 ans arrêté

Une deuxième personne a été arrêtée peu après. Il s'agit d'un Allemand de 19 ans. Il a été cueilli grâce aux efforts conjoints de la police thurgovienne et du Corps des gardes-frontière. On ignore dans quelles circonstances il a été interpellé et s'il était au volant de la voiture abandonnée.

L'opération a mobilisé de nombreuses patrouilles des polices cantonales thurgovienne, st-galloise, zurichoise et des deux Appenzell ainsi que le Corps des gardes-frontière. L'instruction pénale contre les deux suspects est menée par le Ministère public d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Aucune autre information n'est fournie pour le moment. (ats/nxp)