Un car avec 40 cm de neige sur le toit a été arrêté sur l'A2 vendredi près d'Emmenbrücke (LU). Immatriculé en Belgique, le véhicule à deux étages avait aussi des pneus défectueux.

Le car circulait sur l'A2 en direction du nord lorsqu'il a été arrêté, a indiqué vendredi la police lucernoise. Le chauffeur a été dénoncé et il a dû payer une amende de plus de 1000 francs. Le car n'a pu reprendre la route qu'après avoir dégagé la neige du toit et changé les pneus. (ats/nxp)