Les autorités de Bâle-Ville ont capturé un chevreuil perdu sur un chantier dans un quartier d'habitations. Elles l'ont relâché en forêt. Les mesures de confinement liées au coronavirus ont entraîné le retour d'animaux sauvages en milieu urbain dans le monde entier.

La police a été alertée mardi à 14h00, indique-t-elle mercredi. Le chevreuil s'était caché dans le parking souterrain d'un immeuble en destruction, non loin du parc de la Schützenmatte. Les policiers y ont trouvé le jeune mâle âgé d'un an en parfaite santé. Les spécialistes de l'office vétérinaire cantonal ont étourdi et capturé l'animal. Celui-ci a été relâché le même après-midi dans une forêt située au sud de la ville, sur le territoire de Bâle-Campagne. (ats/nxp)