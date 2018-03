C'est la guerre entre l'entraîneur du FC St-Gall Giorgio Contini et son voisin, dans la commune de Nederbüren (SG). En effet, à l’automne dernier, le chien du sportif, un boxer mâle appelé Beau, a mordu et tué le chaton âgé de six mois du voisin qui avait osé s'aventurer sur son territoire. Depuis, rien ne va plus entre les deux hommes, raconte le Blick lundi.

Le lendemain du drame, les choses s'enveniment. Le propriétaire du matou perd son sang-froid en tombant sur l'entraîneur Contini, «qui fait comme si de rien n'était», et qui passe sur son chemin avec le chien. Sous les yeux de la fille de ce dernier et d'un garçon du voisinage, il s'en prend à l'animal. Il poignarde le chien avec un tournevis qu'il avait dans sa veste et le blesse grièvement.

Pas d'excuses sincères

L'homme expliquera qu'il ne se souvient pas de son geste et avoir «pété un plomb». Par contre, il affirme que Giorgio Contini ne lui a pas présenté d'excuses sincères après la mort du chaton. Pire, il s'en serait pris à son épouse lui criant dessus «avec rage» juste après le drame, affirme-t-il. Et il n'en démord pas: Beau est un animal imprévisible et dangereux.

L'affaire est allée en justice car Giorgio Contini porte plainte. En février dernier, le propriétaire du matou est condamné à une amende de 500 francs pour cruauté envers les animaux. Malgré ses protestations et ses accusations contre la dangerosité de Beau ainsi que des autres chiens que l'entraîneur possède.

Une guerre du quartier

Selon le Blick, c'est la guerre dans le quartier depuis des années au sujet des animaux de l'entraîneur. Et le voisinage prend plutôt parti pour le propriétaire du matou, contre Contini. Ainsi, un couple estime que la justice aurait agi différemment si le drame avait eu lieu dans sa propriété.

Pour une autre voisine, les chiens de Contini détestent les chats. L'un d'eux se serait même introduit sur une propriété voisine pour y poursuivre un matou. «Si je n'avais pas été là, il y aurait déjà eu un mort», explique-t-elle. Depuis l'incident, elle a déménagé avec sa famille. «Nous ne voulions pas vivre un jour de plus avec les Contini».

Quant à l'entraîneur, il n'a pas souhaité commenté l'affaire, estimant qu'il s'agissait de sa vie privée. Il défend néanmoins son chien, un animal« gentil et sûr», affirme-t-il. Tout en reconnaissant toutefois, comme ses chiens, ne pas aimer les chats.

