Cinq hommes font face à leurs juges ce mardi à Renens. La justice leur reproche d'avoir commis quarante cambriolages dans le canton de Vaud à l'été 2018. Les politiciens Bastien Schobinger et Jean Christophe Schwaab figurent parmi leurs victimes.

Les prévenus, âgés de 25 à 44 ans, sont jugés par le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, exceptionnellement décentralisé pour l'occasion. Les accusés, qui parlent très peu le français et dont un seul comparaissait libre sans avoir les pieds entravés par des chaînes, sont prévenus principalement de vol en bande et par métier.

Ils font profil bas et admettent les faits, soit pas moins de quarante cambriolages ou tentatives de cambriolage commis entre juillet et août 2018 dans la région lausannoise, en Lavaux, sur la Riviera et dans le Chablais. Leurs butins se composaient essentiellement de montres, de bijoux, de vêtements, d'appareils électroniques et d'argent liquide.

Deux victimes connues

Parmi leurs victimes, deux sont des figures politiques connues. Il s'agit du conseiller communal veveysan et ex-député Bastien Schobinger (UDC) et de l'ancien conseiller national Jean Christophe Schwaab (PS) de Riex. Ce dernier a d'ailleurs répondu de manière bienveillante à une lettre d'excuses que lui avait écrite le plus jeunes des accusés. «Du jamais vu pour moi», a souligné l'avocat du cambrioleur en question.

De son côté, le procureur a expliqué que les malfrats, quatre Chiliens et un Cubain, étaient «clairement venus en Suisse pour cambrioler et non pas pour travailler comme ils le prétendent». Quatre d'entre eux sont des multirécidivistes et l'un a déjà été condamné pour un braquage. «Ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient», a souligné le représentant du Ministère public. Des photos qu'ils ont prises après leurs méfaits en témoignent.

Verdict imminent

Le procureur a requis trois ans de prison ferme contre le plus expérimenté d'entre eux, et des peines allant 18 mois avec sursis à 30 mois dont 15 ferme pour trois autres.

Les concernés se sont excusés avant que le Tribunal ne se retire pour délibérer. Le verdict sera connu ce mardi à la mi-journée. (ats/nxp)