Un accident s'est produit mercredi matin peu avant 06h00, dans le tunnel d’Arissoules (VD), sur l’autoroute A1, en direction de Berne. Pour une raison indéterminée, un véhicule à plaques saint-galloises a dévié de sa route et a heurté de face une niche SOS du tunnel. Le conducteur de 27 ans, seul occupant de la voiture, a dû être désincarcéré et a été emmené au CHUV par la REGA, dans un état jugé très grave.

Le véhicule est entièrement détruit, précise la police cantonale vaudoise. Les installations électriques et électromécaniques du tunnel ont subi des dommages.

A1 fermée jusqu'à 9h15

L’autoroute en direction Berne a été fermée à la circulation à la hauteur d’Yverdon-Sud pendant cette intervention. Elle a été ré-ouverte sur une voie vers 09h15.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident, qui a nécessité l’engagement des pompiers du SDIS Nord vaudois et du SPSL de Lausanne, d’une ambulance et du SMUR, d’un hélicoptère de la REGA, du personnel du DGMR et de l’Office fédéral des routes ainsi que de patrouilles de la Police du Nord vaudois (déviation du trafic) et de la Gendarmerie vaudoise. (comm/nxp)