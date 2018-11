Une course-poursuite et entre deux cambrioleurs présumés et des gardes-frontière suisses s'est terminée par une collision et l'arrestation d'un des deux suspects, jeudi soir à Oberriet (SG). L'accident a fait deux blessés légers.

Peu après 21h00, un automobiliste polonais de 37 ans et son complice ont pris la fuite, alors que les gardes-frontière voulaient les contrôler à la douane austro-suisse de Montlingen (SG). Une patrouille de gardes-frontière les a alors pris en chasse en direction du village voisin d'Oberriet et les ont rattrapés, indique vendredi la police cantonale st-galloise.

Les deux fuyards ont alors subitement tenté de faire demi-tour. Ils sont toutefois entré en collision avec la voiture des gardes-frontière. Le trentenaire polonais et un garde-frontière de 26 ans ont été légèrement blessés.

Les deux cambrioleurs présumés ont alors poursuivi leur fuite à pied. Le Polonais de 37 ans a pu être arrêté peu après, contrairement à son complice. (ats/nxp)