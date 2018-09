Lundi, peu avant 14h00, la police cantonale bernoise a été alertée d'un grave accident de la route impliquant un automobiliste et un cycliste en ville de Berne. Selon les premiers éléments, l'automobiliste circulait à la Turnierstrasse depuis Berne en direction de Liebefeld tandis que le cycliste circulait dans la direction opposée. Pour des raisons qui doivent encore être clarifiées, la voiture a dévié sur la chaussée opposée et a percuté le cycliste, avant d'heurter un arbre en bordure de route puis de terminer sa course sur la chaussée opposée.

Grièvement blessé, le cycliste de 79 ans, domicilié dans le canton de Berne, a succombé à ses blessures sur place malgré les tentatives de réanimation. L'automobiliste de 29 ans, blessé, a été conduit à l'hôpital en ambulance. La Turnierstrasse a été fermée au trafic pendant plusieurs heures.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête concernant l'accident. Pour en clarifier le déroulement et les circonstances, elle lance un appel à témoins. Les personnes susceptibles de fournir des indications sont priées de s'annoncer auprès de la police au numéro de téléphone +41 31 634 41 11. (comm. /nxp)