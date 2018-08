Cinq jeunes Suisses de 15 à 19 ans ont été trouvés dans un piteux état mardi à Lörrach (D), près de Bâle. Ils avaient consommé des biscuits au chanvre. Quatre d'entre eux ont atterri à l'hôpital.

Alertée en début d'après-midi, la police est tombée sur cinq jeunes gisant devant un hôtel, manifestement sous l'emprise de substances psychotropes. Sonnés, certains étaient même inconscients, ont indiqué les forces de l'ordre mercredi.

Domiciliés à Bâle et Riehen (BS), les adolescents avaient apparemment confectionné et dégusté des «hash-brownies» chez eux. Ils avaient ensuite traversé la frontière à vélo pour aller manger à Lörrach. Mais après le repas, la fine équipe s'est sentie de plus en plus mal. La police allemande a informé les collègues bâlois de l'incident. (ats/nxp)