Une quarantaine d'accidents pour le seul canton de Berne ce vendredi matin. La faute à la neige. C'est le nombre d'incidents, la plupart sans gravité, répertoriés par la police depuis 5 heures du matin.

Selon la police cantonale bernoise, aucune personne n'a dû être hospitalisée. Des accidents ont également été signalés dans d'autres régions de Suisse. Selon le Touring Club Suisse (TCS), un accident sur l'A2 entre Lucerne et Bâle à Dagmersellen (LU) a provoqué des perturbations de trafic.

Les chutes de neige ont sinon entraîné de nombreux embouteillages sur le réseau routier helvétique. La Suisse romande semblait en revanche jusqu'ici épargnée. Au Tessin, le tunnel du Gothard a dû être temporairement fermé dans les deux sens en raison d'objets sur la route. Le San Bernardino était fermé à la circulation des camions.

Tempête de fœhn dans les Alpes

De fortes chutes de neige ont également perturbé le trafic ferroviaire. Sur la ligne Montreux - Rochers-de-Naye, par exemple, les trains étaient momentanément bloqués entre le Haut-de-Caux et les Rochers-de-Naye. Il en va de même pour la ligne ferroviaire entre Tavannes (BE) et Le Noirmont dans le Jura, selon les CFF.

En montagne, une tempête de foehn avec des vents jusqu'à 130 km/h a aussi provoqué quelques problèmes. Le trafic ferroviaire sur la Jungfraujoch était par exemple momentanément bloqué. Et dans certaines régions alpines, ces forts vents ont causé l'interruption de téléphériques ou télécabines.

C'est aux Diablerets (VD) et sur le Moléson (FR) que les vents les plus forts ont soufflé, avec des rafales mesurées à 135 km/h. Elles étaient de 130 km/h sur La Dôle (VD), de 119 km/h sur le Titlis et de 118 km/h sur le Säntis. La situation devait se calmer au cours de la journée, selon MétéoSuisse. Les températures devaient augmenter et faire cesser toutes chutes de neige. (ats/nxp)