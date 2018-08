D'importants renforts ont été mobilisés pour secourir 39 écoliers et leurs quatre accompagnants sur la commune lucernoise de Doppleschwand. Certains sont légèrement blessés.

La classe d'école du canton de Lucerne se trouvait au confluent de la Fontanne et de la Petite Emme au moment de la rapide montée des eaux, a indiqué mardi la police lucernoise. Un important contingent de policiers et de pompiers, ainsi que des équipes d'ambulanciers et de la Rega ont été mobilisés pour mettre le groupe à l'abri.

Certains élèves présentaient de légères blessures et ont été pris en charge par une équipe de soins. La police cantonale conseille de surveiller de près les cours d'eau et de se tenir à l'écart lorsque les niveaux sont élevés. (ats/nxp)