Deux personnes sont mortes dimanche dans le val Vigezzo, entre Domodossola (I) et la frontière tessinoise. Un éboulement a enseveli leur voiture sur les hauts de la commune de Re, selon l'agence de presse italienne ansa, qui indique que les victimes sont des Suisses.

L'agence précise que la voiture a été emportée vers 16h30 par de gros rochers sur des dizaines de mètres, alors qu'elle circulait sur cette route de montagne à quelques kilomètres de la frontière. Toujours selon ansa, les deux occupants du véhicule, un homme et une femme de plus de 50 ans venant de Bellinzone, ont été retrouvés sous les gravats par les secours, aidés de chiens.

Frana sulla Statale della Val Vigezzo, tra l’Ossola e Svizzera: due morti @StampaVCO https://t.co/ncoQJsEYhQ — Enrico Chessa (@Enric0Chessa) 1 avril 2018

Un document de la Suissesse découvert sur les lieux de l'accident a permis aux secours d'identifier les victimes, selon le journal italien «La Stampa». D'autres véhicules ont peut-être été pris dans l'éboulement. Les pompiers continuaient en soirée de déblayer la zone et des spécialistes vérifiaient s'il subsistait un risque que d'autres glissements de terrain ou chutes de rochers se produisent.

Frana su Statale 337 della Val Vigezzo: travolta un'auto, due morti. Al confine tra l'Ossola e la Svizzera. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante

ferrovia Vigezzina ? https://t.co/pHAyVYevfJ pic.twitter.com/WjWF4PBPFE — Rainews (@RaiNews) 1 avril 2018

Les responsables politiques de la région se rencontreront lundi à 10h00 pour faire un point de la situation. La zone où a eu lieu l'éboulement a été évacuée pour écarter tout danger.

Cet éboulement a aussi perturbé le trafic ferroviaire sur la ligne Domodossola-Locarno, appelée Vigezzina en Italie et Centovallina en Suisse. Les trains ne circulaient plus sur la voie entre Re et Camedo (TI) pour une durée indéterminée, selon une annonce ferroviaire reçue aux alentours de 18h30.

Frana sulla statale in Val Vigezzo travolge un'auto - Varese7Press (Comunicati Stampa) (Blog) https://t.co/7MbxTyi1Ty — Giacomo Giostra (@GiostraGiacomo) 1 avril 2018

(ats/nxp)