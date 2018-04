Deux alpinistes ont trouvé la mort dans la région du Mönch, côté valaisan. Ils étaient portés disparus depuis dimanche soir. Malgré les recherches entreprises immédiatement, ils n'ont été retrouvés que lundi matin, sans vie, a annoncé la police cantonale bernoise.

Conditions difficiles

Dimanche vers 20h20, la police a été alertée de la disparition de deux alpinistes dans la région du Mönch. Des secours ont été immédiatement dépêchés sur les lieux. En raison des mauvaises conditions météorologiques, les recherches ont été difficiles et seulement partiellement possibles.

Les personnes portées disparues ont finalement été retrouvées lundi matin. L'équipe de recherche n'a pu que constater leur décès. Les deux personnes n'ont pas survécu en raison du froid et de leur épuisement, estime la police.

Territoire valaisan

Les victimes sont un homme de 21 ans du canton de Berne et un homme de 22 ans du canton de Bâle campagne. Selon les premières informations, les deux hommes sont montés sur le Mönch via la Lauperrippe et redescendus sur l'arête nord-est en direction de l'Eigerjoch.

Comme le lieu de l'accident se situe sur le territoire valaisan, l'engagement a eu lieu d'entente avec la police cantonale valaisanne et le ministère public compétent. (ats/nxp)