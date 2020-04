Cantons de Fribourg et Valais

L'automobiliste domicilié dans le Valais central roulait à 112 km/h sur la route reliant les localités de Montana (VS) et Mollens (VS). Le tronçon était limité à 50 km/h, rappelle mardi la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Les faits se sont déroulés le 21 avril.

Le jeune homme sera dénoncé au Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu'auprès du Ministère public. Outre une forte amende et un retrait de permis de conduire pour au moins deux ans, ce chauffard s'expose à une peine privative de liberté d'un an au minimum.

Dans le canton de Fribourg, c'est un motard qui s'est fait pincer à une vitesse de 145 km/h, au lieu de 80 km/h, sur la route cantonale du col du Jaun (FR). Les investigations ont permis d'identifier le motocycliste pour lui signifier son délit de chauffard.

Les faits remontent au 17 avril, détaille mardi la police cantonale fribourgeoise, les conditions du moment n'ayant pas permis d'interpeller l'individu sur-le-champ. Le permis du motard, habitant le canton de Fribourg, a été saisi et la moto séquestrée, précise le communiqué.