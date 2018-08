Des supporters présumés du FCZ ont attaqué la police de Zurich samedi soir avec des pierres et des bouteilles alors qu'elle tentait d'intervenir après une attaque au couteau. Deux policiers ont été blessés au cours de l'opération.

Un affrontement a eu lieu entre plusieurs personnes tard dans la soirée sur l'Utoquai qui longe la rive droite de la rade du lac de Zurich, a annoncé la police municipale zurichoise. Un jeune de 18 ans a été poignardé et deux autres, du même âge, ont été légèrement blessés.

Lorsque la police et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, ils ont été attaqués par des lancers de bouteilles et de pierres. Certains des assaillants portaient des vêtements du FCZ. La police a dû appeler des renforts pour se rendre jusqu'aux blessés. Elle a dû utiliser des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

Malgré les attaques, le jeune homme gravement blessé a pu être emmené à l'hôpital, où il a été opéré en urgence. Un lanceur de bouteille a été arrêté, mais les autres ont pu s'enfuir. La police a ouvert une enquête et cherche des témoins de ces incidents. (ats/nxp)