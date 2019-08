Le ministère public valaisan a requis dix ans de prison jeudi en appel contre une mère qui avait étouffé son nouveau-né en décembre 2015. La défense a demandé la confirmation de la peine infligée en première instance: deux ans de prison avec sursis.

La mère de famille jugée en appel jeudi matin est-elle coupable d'infanticide ou d'assassinat? C'est tout l'enjeu du procès qui s'est déroulé jeudi matin au tribunal cantonal valaisan.

La question est d'autant plus grave que l'écart des peines requises est énorme: deux ans de prison avec sursis complet pour infanticide ou dix ans de prison ferme pour assassinat, soit la peine minimale pour cette infraction.

Le rôle de l'état puerpéral

Pour le ministère public, les conclusions de l'expertise psychiatrique sont «limpides» et indiquent que l'état puerpéral dans lequel se trouvait l'accusée au moment des faits «n'a joué aucun rôle dans le passage à l'acte». En étouffant son quatrième enfant quelques heures après l'avoir mis au monde seule chez elle, la jeune femme alors âgée de 33 ans a agi avec «froideur, détermination, maîtrise de soi», a-t-il indiqué.

Pour la défense, l'accusée se trouvait au moment des faits sous l'influence de l'état puerpéral, avec un état second et un désordre physique et psychique manifeste. Dans le déni complet, «elle n'a pas agi avec conscience et cruauté» et ne pouvait pas être triste car «ce bébé n'existait pas pour elle».

Le verdict sera rendu dans quelques semaines. Les faits, admis et racontés par l'accusée, se sont déroulés en décembre 2015 dans une station du Valais central. (ats/nxp)