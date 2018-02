L'homme qui a agressé physiquement un juge cantonal et un greffier en juin 2016 à Soleure a été condamné mercredi à 34 mois de prison ferme. Il a été reconnu coupable de lésions corporelles, de violence et menaces contre l'autorité et les fonctionnaires.

Le tribunal soleurois l'a aussi reconnu coupable de dommages à la propriété, d'insultes, de contravention contre l'intégrité sexuelle et de violation de domicile. Il écope aussi d'une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à 30 francs (2700 francs) et d'une amende de 2000 francs.

Le jugement n'est pas encore entré en force. Le prévenu doit rester pendant au moins six mois dans l'établissement pénitentiaire d'exécution de mesures dans lequel il a été placé depuis la fin de sa détention préventive.

Coup de poing et morsure

Les faits remontent au 28 juin 2016 dans le bâtiment du tribunal cantonal à Soleure. Le greffier voulait remettre au prévenu un document le concernant. L'homme âgé de 55 ans a refusé de le prendre et a agressé physiquement son interlocuteur en lui donnant un coup de poing en plein visage.

Il a ensuite mordu le pouce d'un juge cantonal. L'agresseur a finalement été maîtrisé par d'autres collaborateurs du tribunal jusqu'à l'arrivée de la police.

Ce comportement «n'est pas tolérable», a déclaré le président du tribunal lors de la lecture du jugement. Il a qualifié le prévenu de «personne difficile» et «très astucieuse».

Antécédents judiciaires

Le quinquagénaire, qui a des antécédents judiciaires pour violence, a passé une année en détention préventive. Son recours contre le prolongement de sa détention préventive a été accepté. Il a été placé dans un établissement pénitentiaire d'exécution de mesures dans le canton de Berne dans l'attente de son procès.

En raison de l'agression contre le juge et le greffier, le bâtiment abritant le tribunal cantonal n'est plus accessible librement depuis novembre 2016. Les portes d'entrée sont fermées et les visiteurs doivent s'annoncer à une loge avant de pouvoir pénétrer dans le bâtiment.

Sympathisant d'un incendiaire

Le prévenu est un ardent sympathisant de l'incendiaire de la cathédrale St-Ours de Soleure. L'agression contre le juge et le greffier a eu lieu une demi-heure avant que le tribunal se prononce en deuxième instance sur l'internement de l'incendiaire, un homme de 67 ans.

Le 4 janvier 2011, ce sexagénaire a versé 20 litres d'essence sur l'autel de la cathédrale St-Ours de Soleure, puis a mis le feu avec une bougie. Les dégâts se sont montés à 3,5 millions de francs. L'incendiaire a été arrêté sur les lieux et a immédiatement avoué. Il a été condamné à 14 mois de prison. (ats/nxp)