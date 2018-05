EDITO: La police court deux lapins à la fois

Mais que fait la police? Une patrouille bernoise a fourni la réponse à cette interrogation en courant non pas deux lièvres, mais deux lapins à la fois. La patrouille alertée par des promeneurs dans une forêt proche de Bienne ne s’est pas contentée de capturer deux rongeurs, l’un noir, l’autre blanc. Elle a rédigé un rapport qui pointe un cas de maltraitance animale.



On peut discuter à perte de vue des priorités définies par les forces de l’ordre. Mais on ne pourra plus les tourner en dérision en se moquant du fait qu’elles ne sont pas là pour résoudre une difficulté dont elles n’ont pas forcément la clé.



Un appel à témoins pour deux lapins nains? Et puis quoi encore? Pour la disparition de deux poissons rouges? L’an dernier, la police bernoise diffusait un avis pour un pitbull croisé blanc, attaché à la gare de Bienne après avoir été proposé à la vente. Trois ans plus tôt, l’appel concernait un chiot de 3 mois réfugié rue de la Gare. Délaisser un animal domestique est un délit. Ce n’est pas le choix de la police mais celui du législateur, pas toujours conscient des effectifs disponibles.



Qu’est-ce qui peut justifier l’abandon de deux rongeurs? Le désamour au sein d’une famille considérant les animaux comme de simples jouets? Si celui qui a conduit les lapins nains dans une forêt de Studen est arrêté, la police tentera-t-elle d’identifier d’éventuels commanditaires? Si un individu cruel envers les animaux l’est-il aussi envers les humains, on sait désormais ce que fait la police en courant deux lapins à la fois: de la répression et de la prévention.