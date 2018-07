La police a intercepté mercredi en fin d'après-midi un automobiliste qui circulait à plus de 60 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, à Siviriez (FR). Son véhicule a été séquestré.

Cet automobiliste de 23 ans circulait de Romont en direction de Siviriez, précise vendredi la police cantonale fribourgeoise. Contrôlé à 144 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, il n'a pas pu être intercepté sur le moment.

Convoqué au poste de police, il a été auditionné jeudi en présence d'un avocat et a reconnu les faits (cas Via Sicura). Son permis de conduire a été saisi et il sera dénoncé à l'autorité compétente. (ats/nxp)