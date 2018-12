Un conducteur a provoqué plusieurs accidents vendredi soir dans le canton de St-Gall. Il a d'abord embouti une voiture qui circulait devant lui, avant une collision avec un véhicule venant en sens inverse. Et il a fini sa course dans un ruisseau.

Après la première collision au centre de Niederbüren (SG), l'homme de 26 ans a continué sa route sans se préoccuper des dommages. La voiture qu'il a percutée a elle-même heurté un véhicule parqué, a communiqué samedi la police cantonale.

En sortant du village, le conducteur a perdu le contrôle. Il a touché un piquet de clôture et s'est retrouvé sur la voie opposée où il a tamponné la voiture d'un homme de 18 ans qui circulait correctement.

Sa voiture a alors à nouveau quitté la route, traversé un pré et sauté au-dessus d'un ruisseau avant de percuter les buissons et un tronc d'arbre. Blessé, le conducteur a été transporté à l'hôpital par la Rega. Il a dû se soumettre à un test sanguin et urinaire. Les deux autres conducteurs ne sont pas blessés. (ats/nxp)