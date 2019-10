Un homme déséquilibré a menacé de lâcher son enfant en bas âge dans le vide depuis la fenêtre de son appartement situé au 2e étage, jeudi à Zurich. Après s'être retranché chez lui, il s'est finalement rendu à la police après avoir parlé à un imam.

Les faits se sont produits à partir d'environ 11h00 dans un quartier d'habitations de Zurich-Affoltern, au nord-ouest de la ville, indique la police municipale. Les forces de l'ordre ont alors été informées qu'un homme criait dans un immeuble.

Arrivés sur place, les policiers ont fait face à un homme de 45 ans, visiblement déséquilibré, assis sur le rebord d'une fenêtre au deuxième étage. Il tenait dans ses bras son fils en bas âge en pleurs et poussant des cris. Le quadragénaire a menacé les policiers de lâcher son enfant dans le vide si ses exigences n'étaient pas remplies.

Couple arrêté

L'incident a entraîné la mobilisation d'un important effectif de policiers, de pompiers et de secouristes. Après de premières tentatives de négociation de la police, sans succès, des personnes appartenant à l'environnement de l'homme et de son épouse, âgée de 31 ans, se sont proposées pour prendre le relais. Le forcené de confession musulmane a toutefois refusé de leur parler et a exigé de pouvoir parler à un imam. Cette exigence a été satisfaite.

Peu après 16h00, l'homme s'est dit prêt à sortir de son appartement avec son épouse et leur enfant. Le couple de nationalité suisse a été arrêté et pris en charge par le personnel médical. Leur enfant a été confié à une famille proche du couple. (ats/nxp)