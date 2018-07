L'homme, qui s'est noyé dans la partie allemande du fleuve, était parti vendredi depuis la rive suisse.

Au milieu de sa course près de Murg en Allemagne, en face de Sisseln et Laufenburg en Argovie, ses forces l'ont quitté et il a commencé à couler. Plusieurs jeunes, du côté allemand, se sont précipités à son secours. Le Suisse a pu être réanimé dans en premier temps, mais il est décédé dans une clinique samedi.

«Apparemment, il avait mal évalué ses propres compétences et la force du courant», a déclaré la police. C'est déjà la troisième noyade mortelle dans le Rhin, dans la section entre Iffezheim près de Karlsruhe en Allemagne et les chutes du Rhin près de Schaffhouse. (ats/nxp)