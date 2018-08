Deux jeunes âgés de 17 et 18 ans ont simulé pour rire une agression sur leur père dimanche lors d'une randonnée pédestre à Kriens (LU). Des témoins trompés par les apparences ont alerté la police. La mauvaise plaisanterie pourrait coûter cher.

Coûts d'intervention

L'autorité chargée de l'instruction pénale a ouvert une enquête, a annoncé lundi le parquet du canton de Lucerne. Elle examine si les coûts d'intervention de la police cantonale doivent être facturés aux responsables.

La police a été alertée peu après 15h00 dimanche et s'est dépêchée dans la zone de Hinter-Buholz près de Kriens. Selon les témoins, deux personnes masquées et armées y auraient attaqué un homme. La police a fouillé la zone et un chien policier a pu retrouver la trace des deux auteurs présumés âgés de 17 et 18 ans.

Il s'est avéré que les jeunes hommes s'étaient cachés dans la forêt dans l'intention d'effrayer leur père sur un sentier de randonnée. Ils étaient munis d'armes soft air non autorisées. (ats/nxp)