Un incendie s'est déclaré samedi soir dans la clinique La Métairie, située à Nyon (VD). L'établissement a dû être évacué. Il n'y a pas de blessé grave mais plusieurs personnes, incommodées par la fumée, ont été transportées à l'hôpital. Une enquête est en cours.

L'alerte a été lancée vers 21h30, a indiqué à l'agence Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale vaudoise confirmant une information de 24heures. Les pompiers sont parvenus à maîtriser les flammes en deux heures.

Un gros contingent de secouristes a été déployé sur place afin de gérer les évacués et procéder au tri des patients, a ajouté le répondant médias. Outre les polices cantonale et communale, plusieurs camions de pompiers et ambulances ont participé à l'opération. Les investigations ont été confiées à la police de sûreté.

Nyon: incendie à la clinique de La Métairie https://t.co/tgWrlhH93m pic.twitter.com/WbvYXuuGS9 — La Côte (@LaCoteJournal) August 3, 2019

(ats/nxp)