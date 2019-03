Un automobiliste alcoolisé de 29 ans a percuté un mur dans la nuit vendredi à samedi à Laufon (BL). Il s'en est tiré indemne. Le test d'alcoolémie a révélé une valeur de 0,73 milligramme par litre de sang, soit plus de 1,4 pour mille selon l'ancienne mesure.

Le conducteur circulait de Liesberg en direction de Laufon quand il a dérapé et perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe, a indiqué la police. La voiture a heurté frontalement un mur, a tourné sur elle-même de 180 degrés et terminé sa course en travers de la route. L'automobiliste sera dénoncé au Ministère public. (ats/nxp)