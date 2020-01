Un travailleur frontalier soupçonné d'avoir sauvagement tué, fin 2016, une prostituée roumaine de 18 ans, rendue méconnaissable et identifiée près d'un an plus tard, sera jugé en 2020 devant la cour d'assises du Doubs, dans l'est de la France, a annoncé samedi le parquet.

Une juge d'instruction de Besançon, qui a rendu son ordonnance de mise en accusation lundi, estime avoir «assez d'éléments probants pour renvoyer le suspect de 32 ans devant la cour d'assises pour homicide volontaire», a précisé à l'AFP le procureur Étienne Manteaux. Il prévoit un procès pour «courant 2020».

Cet agent de sécurité, père d'un enfant, qui vivait en couple à Mouthe, non loin de la frontière suisse, et travaillait près de Lausanne, «dit qu'il est innocent, qu'il n'a fait que se débarrasser du corps», a précisé le magistrat. Son ADN a été retrouvé sur la victime, Mihaela M., tuée en Suisse.

26 coups de couteau

Son corps dénudé avait été découvert par des bûcherons le 15 décembre 2016 dans la forêt communale du Frasnois, dans le Jura français, à proximité de la frontière suisse. Le corps présentait 26 coups de couteau, dont aucun n'a été mortel. D'après l'autopsie, le décès a été causé par de multiples coups portés au visage, dont les os et les dents étaient brisés. La victime était méconnaissable.

Pour l'identifier, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) a effectué une reconstitution faciale de la jeune femme afin d'établir son portrait-robot en 3D. Un appel à témoins a été très largement diffusé en Europe.

Des enquêteurs suisses travaillaient à l'époque sur un réseau de proxénètes roumains. Placés sur écoutes téléphoniques, ces derniers semblaient à la recherche d'une jeune prostituée, disparue entre le 29 et le 30 novembre 2016.

Le rapprochement a été fait entre cette disparition, une carte d'identité au nom de Mihaela M. découverte à Sullens (Suisse) et le corps mis au jour.

«Relation sexuelle avec la victime»

Près d'un an après sa mort, celle qui était surnommée «l'inconnue du Frasnois» a été identifiée grâce au recoupement de son ADN avec celui de sa mère, retrouvée en Roumanie.

Les enquêteurs sont ensuite remontés jusqu'à l'agent de sécurité, qui s'était rendu le 30 novembre 2016 à l'hôpital de Pontarlier, non loin de chez lui, pour se faire soigner une main.

«Il a admis avoir eu une relation sexuelle avec la victime. Il a expliqué que des individus l'auraient ensuite tuée», a précisé le procureur. «Mais il ne dit rien, ni sur leur signalement, ni sur leur véhicule, ni sur l'arme utilisée», note M. Manteaux, relevant ses «multiples versions». (afp/nxp)