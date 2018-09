Un véhicule de l'armée est tombé dans la Reuss lundi à Bremgarten (AG). Trois militaires ont été blessés.

Bei Arbeiten an einer Brücke über die Reuss ist am Montag in Bremgarten ein Fahrzeug der Schweizer Armee in den Fluss gekippt. https://t.co/vM6My7UKtE