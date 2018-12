Un automobiliste de 80 ans a touché samedi à un court intervalle deux voitures circulant en sens inverse à Davos et Klosters (GR). Il a cependant poursuivi sa route avec un pneu en moins.

Les accidents ont eu lieu samedi soir peu après 18h, a indiqué dimanche la police cantonale. Lors de sa course folle, l'octogénaire a perdu son pneu avant gauche et continué sa route sur la jante. Un peu plus loin, le conducteur a toutefois été obligé de garer son véhicule qui ne pouvait plus circuler.

Une patrouille de policiers a trouvé l'homme sur place et lui a retiré son permis. Les dommages occasionnés aux trois véhicules s'élèvent à plus de 10'000 francs.

Dans le canton de Nidwald, un autre automobiliste, âgé lui de 75 ans, a abîmé samedi après-midi deux véhicules parqués à Buochs. Il a poursuivi son chemin sans se soucier des dommages. Grâce à des témoins, il a cependant pu être rapidement retrouvé. Le conducteur fautif circulait alors que son permis lui avait déjà été retiré, a indiqué la police cantonale dimanche. (ats/nxp)