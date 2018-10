Quatre ans après sa dangereuse chevauchée à travers le tunnel du Gothard, un chauffard allemand a finalement été emprisonné mardi dans son pays. Il a été cueilli mardi matin par la police à son domicile de Stuttgart.

La justice avait auparavant tenté de convaincre l'homme de 44 ans de se rendre en prison sur une base volontaire, sans succès, a communiqué le Ministère public de Stuttgart. Le chauffard s'était récemment déclaré malade et n'avait pas donné suite à plusieurs convocations des autorités.

Les faits remontent à 2014. L'automobiliste avait foncé sur l'autoroute A2 à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h. Dans le tunnel du Gothard, où les dépassements sont interdits, il avait franchi par dix fois la double ligne blanche. L'Allemand avait été arrêté par la police avant le tunnel du Ceneri, au Tessin, et s'était vu confisquer son véhicule.

Le tribunal cantonal de Lugano (TI) l'avait condamné en 2017, par contumace, à 30 mois de privation de liberté, dont un an ferme. Mais un tribunal allemand avait ensuite jugé que les faits retenus lors du procès - des excès de vitesse - ne sont pas considérés comme des délits en Allemagne. Le Ministère public de Stuttgart a alors saisi la Cour d'appel et a obtenu gain de cause. (ats/nxp)